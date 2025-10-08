Um der vollen Wahrheit auf den Grund zu gehen, wie es einer achtköpfigen Familie gelungen ist, die gesamte Menschheit mit allen Geschöpfen dieser Erde zu retten, und was sich da genau in einem knappen Jahr auf diesem selbst gezimmerten Kasten (lat. arca), zusammengepfercht mit vielen tierischen Mitgeschöpfen, abgespielt haben könnte, hat Manfred Dempf sehr lange recherchiert.

Das 1. Buch Mose, Kapitel sechs bis neun, erschien ihm da doch recht lückenhaft und ließ viele Fragen offen. Irgendwann war es dann wie eine Erleuchtung und alles war ganz klar: Dempf konnte seine Erkenntnisse und damit das Theaterstück „330 Tage in einem Boot“ auf Papier bringen.

Da man mit Manfred Dempf bereits 2023 mit seiner Passion „Für wen haltet ihr mich?“ sehr erfolgreich zusammengearbeitet hatte, fiel die Entscheidung der Passionsspielgemeinschaft nicht schwer, das Stück im Waaler Passionstheater aufzuführen. Nachdem die acht passenden Protagonisten für das Stück gefunden waren, ging es umgehend ans Textlernen. Das Bühnenbild wurde vollständig in Eigenleistung durch Mitglieder der Passionsspielgemeinschaft unter Leitung von Rainer Popp errichtet. Die Bühne als zentrales Zimmer der Arche macht das gesamte Passionsspielhaus zur Arche, in der die biblische Geschichte lebendig wird.

Nach einer enorm kurzen Probenzeit von weniger als zwei Monaten konnte man kürzlich dann mit vielen Ehrengästen, unter anderem Landrätin Rita Maria Zinnecker, Premiere feiern. Obwohl in der Marktgemeinde an diesem Tag mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfanden, war der Saal zur Zufriedenheit der Veranstalter gut gefüllt. Insgesamt fanden sechs Aufführungen statt. Im Nachgang zeigt sich die Passionsspielgemeinschaft sehr zufrieden mit dem Erfolg und der Besucherzahl.

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hätte dieses Projekt, wie viele andere, einmal mehr nicht realisiert werden können. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die geholfen haben! Für die kommenden Jahre stehen bereits viele neue Ideen und auch schon einiges Konkretes auf der Liste des Passionsspielvereins. So ist unter anderem für 2027 die Aufführung eines größeren Stückes geplant.