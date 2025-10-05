Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

In der Buchloer Stadtbücherei liest Alexandra Stiglmeier aus ihrer Krimi-Komödie "Törtchen, Tod und Techtelmechtel"

Lesung in Buchloe

Humor ist ihr Markenzeichen

In der Buchloer Stadtbücherei liest Alexandra Stiglmeier aus ihrer Krimi-Komödie "Törtchen, Tod und Techtelmechtel".
Von Jana Borowski
    • |
    • |
    • |
    Alexandra Stiglmeier las aus ihrer Krimi-Komödie „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ in der Stadtbücherei Buchloe.
    Alexandra Stiglmeier las aus ihrer Krimi-Komödie „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ in der Stadtbücherei Buchloe. Foto: Jana Borowski

    Zur Bühne wurde die Stadtbücherei Buchloe vor Kurzem: Die Autorin und Kabarettistin Alexandra Stiglmeier fesselte das Publikum mit ihrer Krimi-Komödie „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ nicht nur mit Worten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden