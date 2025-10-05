Humor ist ihr Markenzeichen

Zur Bühne wurde die Stadtbücherei Buchloe vor Kurzem: Die Autorin und Kabarettistin Alexandra Stiglmeier fesselte das Publikum mit ihrer Krimi-Komödie „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ nicht nur mit Worten.

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbücherei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Törtchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis