Humor ist ihr Markenzeichen

Zur Bühne wurde die Stadtbücherei Buchloe vor Kurzem: Die Autorin und Kabarettistin Alexandra Stiglmeier fesselte das Publikum mit ihrer Krimi-Komödie „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ nicht nur mit Worten.
Lesung in Buchloe
