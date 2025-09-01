Icon Menü
Integration in Buchloe: „Wir bräuchten dringend mehr bezahlbaren Wohnraum“

10 Jahre „Wir schaffen das“

Für gelungene Integration in Buchloe: „Wir bräuchten dringend mehr bezahlbaren Wohnraum“

Was müsste sich in Buchloe ändern, damit sich Geflüchtete leichter integrieren können? Das beantworten die Asylkoordinatorin und eine engagierte Helferin.
Von Alexandra Hartmann
    In Buchloe bräuchte es mehr bezahlbaren Wohnraum, sagt die Asylkoordinatorin. Viele anerkannte Flüchtlinge können nicht aus der Unterkunft ausziehen, da sie keine Wohnung finden.
    In Buchloe bräuchte es mehr bezahlbaren Wohnraum, sagt die Asylkoordinatorin. Viele anerkannte Flüchtlinge können nicht aus der Unterkunft ausziehen, da sie keine Wohnung finden. Foto: Harald Langer, Johannes Füssel

    „Wir schaffen das“, sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, als sie die Grenzen für Geflüchtete öffnete. Zehn Jahre ist das nun her. Wie haben Sie den Ausspruch wahrgenommen?
    JOHANNA STEDELE: Zunächst habe ich mir über den Satz noch nicht so viele Gedanken gemacht. Erst nach und nach hat man gemerkt, welche Aufgaben die Einwanderung für Kommunen mit sich bringt, was alles geschaffen werden muss an sozialer Infrastruktur.

