Für gelungene Integration in Buchloe: „Wir bräuchten dringend mehr bezahlbaren Wohnraum“

„Wir schaffen das“, sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, als sie die Grenzen für Geflüchtete öffnete. Zehn Jahre ist das nun her. Wie haben Sie den Ausspruch wahrgenommen?
JOHANNA STEDELE: Zunächst habe ich mir über den Satz noch nicht so viele Gedanken gemacht. Erst nach und nach hat man gemerkt, welche Aufgaben die Einwanderung für Kommunen mit sich bringt, was alles geschaffen werden muss an sozialer Infrastruktur.
10 Jahre „Wir schaffen das“
