Lamerdingen setzt wieder auf ehrenamtlichen Bürgermeister: Ist die Entscheidung richtig?

Pro von Matthias Kleber: Unpopulär ist nicht immer falsch
Eines vorneweg: Dass die Entscheidung des Gemeinderats viele Lamerdinger erzürnt, ist absolut verständlich. Schließlich plädierten bei den Bürgerversammlungen die meisten für einen Rathauschef im Hauptamt – vergebens. Das Gremium sprach sich dagegen aus. Und laut Landratsamt ist die Entscheidung juristisch einwandfrei. So unfair dieser Beschluss auch manchen erscheinen mag: Nun gilt es, ihn anzunehmen – denn er bietet eine Chance.
