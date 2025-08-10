Icon Menü
Ist die Entscheidung richtig, künftig in Lamerdingen auf einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu setzen?

Pro und Contra

Lamerdingen setzt wieder auf ehrenamtlichen Bürgermeister: Ist die Entscheidung richtig?

Unsere Autoren sind geteilter Meinung: Die Gemeinde spart sich mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister Geld. Einen Kandidaten zu finden, dürfte aber schwierig sein.
Von Matthias Kleber und Johannes Füssel
    Lamerdingen bekommt nach der nächsten Wahl wieder einen ehrenamtlichen Bürgermeister.
    Lamerdingen bekommt nach der nächsten Wahl wieder einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Foto: Johannes Füssel (Archivbild)

    Pro von Matthias Kleber: Unpopulär ist nicht immer falsch

    Eines vorneweg: Dass die Entscheidung des Gemeinderats viele Lamerdinger erzürnt, ist absolut verständlich. Schließlich plädierten bei den Bürgerversammlungen die meisten für einen Rathauschef im Hauptamt – vergebens. Das Gremium sprach sich dagegen aus. Und laut Landratsamt ist die Entscheidung juristisch einwandfrei. So unfair dieser Beschluss auch manchen erscheinen mag: Nun gilt es, ihn anzunehmen – denn er bietet eine Chance.

