Meistertitel für Juniorinnen des TC Buchloe

Was für eine Saison! Mit dem rekordverdächtigen Ergebnis von 12:0 Punkten, 36:0 Matchpunkten und einem Satzverhältnis von 72:2 rauschten die TCB-Mädels durch die Südliga 3. Selbst das mit Spannung erwartete Duell mit dem Nachbarn TTC Bad Wörishofen wurde souverän mit 6:0 gewonnen. Alle eingesetzten Spielerinnen zeigten im Laufe der Saison Topleistungen. Somit konnte der Aufstieg in die Südliga 2 perfekt gemacht werden.

Das Team zeigt sich stolz: Sophia Erber, Sarah Bräu, Marlene Schmalz, Trainer Elmar Garbatscheck (links von unten nach oben), Mohan Liu, Elisa Heckel, Yuge Liu und Betreuer Ruozong Liu (rechts von unten nach oben).

