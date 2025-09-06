Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Konzert des SJBO in Marktoberdorf: Warum das Orchester „wie eine Familie“ ist

Interview

Schwäbisches Jugendblasorchesters tritt auf die Bühne: „Energie und Begeisterung sind ansteckend“

In knapp zwei Wochen spielt das SJBO in Marktoberdorf groß auf. Mit dabei sind zahlreiche Musiker aus der Region. Warum die Gemeinschaft „wie eine Familie ist“.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Das SJBO tritt im Modeon in Marktoberdorf auf, Jonas Fischer (oben) ist Teil des Ensembles, Barbara Batzer ist die zuständige Managerin.
    Das SJBO tritt im Modeon in Marktoberdorf auf, Jonas Fischer (oben) ist Teil des Ensembles, Barbara Batzer ist die zuständige Managerin. Foto: Collage: Martin Hommer, Matthias Kleber

    Am Montag startet die Probenwoche. Am 14. September steht dann der große Auftritt des Schwäbischen Jugendblasorchesters in Marktoberdorf an. Sind Sie schon aufgeregt?
    JONAS FISCHER: Bei mir ist das eher Vorfreude als Lampenfieber. Klar ist man ein bisschen aufgeregt, vor allem kurz vor dem Auftritt – und das ist auch gut so, das hilft, sich zu konzentrieren. Aber im Grunde bin ich ein eher unaufgeregter Mensch.
    BARBARA BATZER: Ich freue mich einfach, alle bei den Probentagen wiederzusehen. Das ist wie bei einer großen Familie, die wieder zusammenkommt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden