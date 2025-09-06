Schwäbisches Jugendblasorchesters tritt auf die Bühne: „Energie und Begeisterung sind ansteckend“

Am Montag startet die Probenwoche. Am 14. September steht dann der große Auftritt des Schwäbischen Jugendblasorchesters in Marktoberdorf an. Sind Sie schon aufgeregt?

JONAS FISCHER: Bei mir ist das eher Vorfreude als Lampenfieber. Klar ist man ein bisschen aufgeregt, vor allem kurz vor dem Auftritt – und das ist auch gut so, das hilft, sich zu konzentrieren. Aber im Grunde bin ich ein eher unaufgeregter Mensch.

BARBARA BATZER: Ich freue mich einfach, alle bei den Probentagen wiederzusehen. Das ist wie bei einer großen Familie, die wieder zusammenkommt.

