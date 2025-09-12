Icon Menü
Kutschfahrt bei Lamerdingen endet mit Verletzung einer jungen Frau – Pferde durchgegangen

Kutschfahrt endet mit Unfall und Verletzung – Pferde durchgegangen

Bei einer Kutschfahrt in Lamerdingen sind wegen eines Geräuschs zwei Pferde durchgegangen. Die Kutsche kam deshalb von der Straße ab und kippte um.
Von Luca Riedisser
    Ein Geräusch machte den Pferden Angst und brachte sie außer Kontrolle.
    Ein Geräusch machte den Pferden Angst und brachte sie außer Kontrolle. Foto: imago images/Frank Sorge (Symbolbild)

    Wegen eines Geräuschs, das ihnen offensichtlich Angst machte, sind zwei Pferde durchgegangen, die am Donnerstagabend bei Lamerdingen (Ostallgäu) eine Kutsche zogen.

    Die Kutsche kippte bei Lamerdingen um

    Nach Angaben der Polizei Buchloe zogen die Pferde die Kutsche in Folge des Geräuschs über eine Wiese. Dort kippte sie um. Die 20-jähriger Kutscherin erlitt leichter Verletzungen, ihr Begleiter (21) bleib unverletzt. Ein Flurschaden entstand. Der Sachschaden an der Kutsche ist bisher noch nicht bekannt.

