Kutschfahrt endet mit Unfall und Verletzung – Pferde durchgegangen

Wegen eines Geräuschs, das ihnen offensichtlich Angst machte, sind zwei Pferde durchgegangen, die am Donnerstagabend bei Lamerdingen (Ostallgäu) eine Kutsche zogen.

Die Kutsche kippte bei Lamerdingen um

Nach Angaben der Polizei Buchloe zogen die Pferde die Kutsche in Folge des Geräuschs über eine Wiese. Dort kippte sie um. Die 20-jähriger Kutscherin erlitt leichter Verletzungen, ihr Begleiter (21) bleib unverletzt. Ein Flurschaden entstand. Der Sachschaden an der Kutsche ist bisher noch nicht bekannt.

