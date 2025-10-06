Saniertes Gotteshaus zum runden Geburtstag: So feierte Buchloe 90 Jahre Hoffnungskirche

„Einen Dachschaden haben wir und unsere Füße sind nass“ – das soll der evangelische Pfarrer Christian Fait laut seinem katholischen Amtskollegen Dieter Zitzler über die Buchloer Hoffnungskirche vor der Renovierung gesagt haben. Dank neuem Dach, saniertem Keller und anderer baulicher Maßnahmen hat es mit den „nassen Füßen“ inzwischen ein Ende. Beim Gemeindefest der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde am Erntedank-Sonntag wurde nicht nur der 90. Geburtstag der Hoffnungskirche gefeiert, sondern auch der Abschluss langer Sanierungsarbeiten.

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hoffnungskirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gotteshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis