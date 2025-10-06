Icon Menü
Mit Messe, Festakt und Kirchenquiz: So feierte Buchloe 90 Jahre evangelische Hoffnungskirche

Fest an Erntedank 2025

Saniertes Gotteshaus zum runden Geburtstag: So feierte Buchloe 90 Jahre Hoffnungskirche

Mit neuem Anstrich, dichtem Dach und PV-Anlage: Die Buchloer Hoffnungskirche ist 90 Jahre alt. So feierte die Gemeinde den Geburtstag ihres Gotteshauses.
Von Denise Kelm
    Zwischen Hoffnungskirche und Gemeindezentrum spielte eine Abordnung der Buchloer Stadtkapelle. Gefeiert wurde der 90. Geburtstag der evangelischen Hoffnungskirche sowie das Ende der Sanierungsarbeiten.
    Zwischen Hoffnungskirche und Gemeindezentrum spielte eine Abordnung der Buchloer Stadtkapelle. Gefeiert wurde der 90. Geburtstag der evangelischen Hoffnungskirche sowie das Ende der Sanierungsarbeiten. Foto: Denise Kelm

    „Einen Dachschaden haben wir und unsere Füße sind nass“ – das soll der evangelische Pfarrer Christian Fait laut seinem katholischen Amtskollegen Dieter Zitzler über die Buchloer Hoffnungskirche vor der Renovierung gesagt haben. Dank neuem Dach, saniertem Keller und anderer baulicher Maßnahmen hat es mit den „nassen Füßen“ inzwischen ein Ende. Beim Gemeindefest der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde am Erntedank-Sonntag wurde nicht nur der 90. Geburtstag der Hoffnungskirche gefeiert, sondern auch der Abschluss langer Sanierungsarbeiten.

