Buchloer Radgruppe ist in Italien unterwegs

Ins Paradies für Mountainbiker, wie es die Eigenwerbung verspricht, sollte es die erste Woche im Oktober gehen. Und so schlugen sieben Radler des RV Adler ihr Quartier im Valle Maira auf. Von Ceaglio, einem restaurierten Weiler in der Art Bergsteigerdorf, starteten sie ihre Tagestouren, die immer hoch hinaus, in einem Fall sogar auf knapp 3000 Meter Meereshöhe führten.

Bei herrlichem Bergwetter ließen nach einer kurzen Pause die Abfahrten auf Singletrails die vorangegangenen Anstrengungen schnell vergessen. Am vierten Tag nahmen die Radler ein einzigartiges Ziel in Angriff: Über den Colle Fauniera mit dem Denkmal zu Ehren von Marco Pantani, dem Sieger der Tour de France 1998 und des Giro d’Italia 1999, führte die Passage auf schmalen Pfaden hinüber zum Vallone della Madonna, bevor die Route steil ins Valle Stura abfiel und fast direkt in der neuen Unterkunft in Sambuco endete.

Dieses Tal, das trotz der schroffen Felsen noch etwas mediterraner als das vorige Tal wirkte, hielt weitere schöne, aber auch anstrengende Touren bereit. Jedoch sorgten auch hier die sagenhaften Abfahrten, die zuweilen vom Röhren der hier beheimateten Hirsche begleitet wurden, für ein breites Grinsen in den Gesichtern der Teilnehmer.

Die Radler unterbrachen dabei gern ihre Fahrt und genossen die grandiose Aussicht oder sammelten in den bunten Wäldern ein paar Maroni, die Suche nach Trüffeln überließen sie aber den Einheimischen.

