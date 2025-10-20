Neue Kita in Honsolgen eingeweiht: Ein Blick in die neuen Räume

„Wir haben es geschafft, dass Honsolgen nun eine eigene Kindertagesstätte hat“, freute sich der Buchloer Bürgermeister Robert Pöschl bei der Einweihung der Kita am Sonntag. Im Beisein vieler Ehrengäste wurde das neue Gebäude an die Einrichtungsleiterin Verena Schulz übergeben. Grund für den Neubau sei gewesen, dass die Marktgemeinde Waal im Jahr 2021 die einstige Vereinbarung, wonach die Kinder aus Honsolgen und Hausen den Waaler Kindergarten besuchen können, zum September 2025 gekündigt hatte, erklärte Pöschl. „Mit dieser Kita hat sich nun ein langgehegter Wunsch erfüllt.“
Kindertagesstätte
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden