Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Neue Kita in Honsolgen eingeweiht: Ein Blick in die neuen Räume beim Tag der offenen Tür

Kindertagesstätte

Neue Kita in Honsolgen eingeweiht: Ein Blick in die neuen Räume

Ursprünglich sollte die neue Kita in Honsolgen 6,6 Millionen Euro kosten, doch es zeigte sich: Die Kalkulation entsprach nicht dem tatsächlichen Preis.
Von Birte Mayer
    • |
    • |
    • |
    Die neue Kita in Honsolgen ist komplett barrierefrei, wie Architekt Christoph Mayr bei der Einweihung am Wochenende erklärte.
    Die neue Kita in Honsolgen ist komplett barrierefrei, wie Architekt Christoph Mayr bei der Einweihung am Wochenende erklärte. Foto: Matthias Kleber (Archivbild)

    „Wir haben es geschafft, dass Honsolgen nun eine eigene Kindertagesstätte hat“, freute sich der Buchloer Bürgermeister Robert Pöschl bei der Einweihung der Kita am Sonntag. Im Beisein vieler Ehrengäste wurde das neue Gebäude an die Einrichtungsleiterin Verena Schulz übergeben. Grund für den Neubau sei gewesen, dass die Marktgemeinde Waal im Jahr 2021 die einstige Vereinbarung, wonach die Kinder aus Honsolgen und Hausen den Waaler Kindergarten besuchen können, zum September 2025 gekündigt hatte, erklärte Pöschl. „Mit dieser Kita hat sich nun ein langgehegter Wunsch erfüllt.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden