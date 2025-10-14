Icon Menü
Nach Streit um ehrenamtlichen Bürgermeister: Neue Kommunalwahlliste für Lamerdingen

Neue Kommunalwahlliste

Nach Streit um das Bürgermeisteramt: Neue Kommunalwahlliste für Lamerdingen

Lamerdingen im Aufbruch: Nach Streit um das Bürgermeisteramt formiert sich eine neue Kommunalwahlliste. Peter Brücher über Zusammenhalt und Transparenz.
Von Dominik Erhard
    In Lamerdingen gibt es eine neue Kommunalwahlliste für 2026. Peter Brücher ist Mitinitiator der Bewegung und kämpft nicht nur für einen hauptamtlichen Bürgermeister.
    In Lamerdingen gibt es eine neue Kommunalwahlliste für 2026. Peter Brücher ist Mitinitiator der Bewegung und kämpft nicht nur für einen hauptamtlichen Bürgermeister. Foto: Johannes Füssel, Peter Brücher (Archivfotos)

    Im Sommer beschloss der Gemeinderat von Lamerdingen, künftig auf einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu setzen. Dieser Schritt sorgte jedoch für Unmut im Ort. Nach Aussage des zweiten Bürgermeisters Winfried Kastl seien dabei die Interessen vieler Bürgerinnen und Bürger „übergangen worden“. Der Entscheid sei „überhaupt nicht transparent“ gefallen, Kastl selbst habe sich „hintergangen“ gefühlt.

