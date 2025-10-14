Nach Streit um das Bürgermeisteramt: Neue Kommunalwahlliste für Lamerdingen

Im Sommer beschloss der Gemeinderat von Lamerdingen, künftig auf einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu setzen. Dieser Schritt sorgte jedoch für Unmut im Ort. Nach Aussage des zweiten Bürgermeisters Winfried Kastl seien dabei die Interessen vieler Bürgerinnen und Bürger „übergangen worden“. Der Entscheid sei „überhaupt nicht transparent“ gefallen, Kastl selbst habe sich „hintergangen“ gefühlt.
Neue Kommunalwahlliste
