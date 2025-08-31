Regisseur aus Waal bringt neues Werk auf die Bühne: „Ich möchte mit meinen Stücken etwas bewegen“

„Herzblut ist bei meiner Arbeit ganz wichtig“, erzählt der Filmemacher, Autor und Regisseur Vinzenz Neuner aus Waal. Begonnen habe sein kreatives Schaffen 2018 mit dem Kurzfilm „Paved Paradise“, der den Verlust natürlicher Lebensräume durch menschliches Eingreifen thematisierte. Damit überzeugte er die Jury des Jugendfilmwettbewerbs „Genug für alle – für immer“ des Bundes Naturschutz im Allgäu. Neuner belegte mit seinem Werk den vierten Platz – und legte damit die Grundlage für sein weiteres künstlerisches Schaffen. Jüngst brachte er sein neues Stück „Sterne in Finsternis“ in München auf die Bühne.
Filmemacher aus Waal
