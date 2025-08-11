Polizei stoppt Traktorfahrer – Mit dem Baby auf dem Schoß und ungesichertem Kleinkind

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende in Buchloe und Oberostendorf (Kreis Ostallgäu) hat die Polizei einen Landwirt gestoppt, der seine Kinder ungesichert im Traktor mitnahm. Das teilen die Beamten mit.

Der elf Monate alte Sohn des Landwirts saß auf seinem Oberschenkel, sein dreijähriger Sohn saß ungesichert auf der seitlichen Sitzfläche. Dass er seine Kinder dadurch gefährdete, sei ihm laut Polizei nicht bewusst gewesen.

Der Traktorfahrer und ein weiterer Autofahrer, dessen Tochter ungesichert im Auto mitfuhr, erhielten ein empfindliches Bußgeld.

Verschärfte Motorradkontrollen am Wochenende bei Buchloe

Die Beamten der Polizei Buchloe kontrollierten den Verkehr von Freitag bis Sonntag intensiv. Unterstützt wurden sie dabei von der Kontrollgruppe Motorrad aus Kempten, der Bereitschaftspolizei und des Einsatzzuges Kempten.

Im Fokus der Kontrollen lag die Umleitungsstrecke über Oberostendorf, die aufgrund einer Baustelle in Jengen eingerichtet wurde. An den Hauptkontrolltagen am Freitag und Samstag kontrollierten die Beamten 165 Motorräder sowie unzählige Autos, Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Polizei findet Schlagring bei Motorradkontrolle

Von 165 kontrollierten Motorrädern beanstandeten die Beamten 88. Bei acht Motorrädern war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Mängel erloschen, sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die Polizisten entdeckten unzulässige Auspuffanlagen, fehlende Db-Killer sowie weitere technisch-optische Veränderungen.

An einer Maschine waren die Reifen völlig abgefahren. Der Biker musste seine Fahrt unterbrechen und sich erst neue Reifen besorgen. Bei einer andere Kontrolle fanden die Beamten einen Schlagring. Der Fahrer erhält eine Anzeige.

