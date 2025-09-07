Oh Nein, die Schule brennt: Buchloer Feuerwehr rüstet sich bei Übungstag für kleine und große Katastrophen

Immer wieder heulen Sirenen auf, Kolonnen von Einsatzfahrzeugen sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs: Dieses Bild zeigte sich am Samstag in Buchloe. Glücklicherweise handelte es sich nicht um eine Anhäufung von Unfällen oder Bränden. Stattdessen bereitete sich die Freiwillige Feuerwehr Buchloe beim großen Übungstag auf den Ernstfall vor, indem sie verschiedene Szenarien realitätsnah simulierte. Wir haben den Brandschützern über die Schulter geschaut.
Blaulichttag in Buchloe
