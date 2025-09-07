Icon Menü
Oh Nein, die Schule brennt: Buchloer Feuerwehr übt Schreckensszenarien

Blaulichttag in Buchloe

Oh Nein, die Schule brennt: Buchloer Feuerwehr rüstet sich bei Übungstag für kleine und große Katastrophen

Am Samstag heulen in Buchloe immer wieder Sirenen auf. Hintergrund ist der groß angelegte Übungstag der Feuerwehr. Wir haben die Brandschützer begleitet.
Von Nicole C. Becker
    Es raucht aus den Fenstern, Schülerinnen und Schüler müssen gerettet werden - ein Brand in der Schule ist ein Schreckensszenario. Für diesen und weitere Ernstfälle bereitete sich die Buchloer Feuerwehr bei einem großen Übungstag vor.
    Es raucht aus den Fenstern, Schülerinnen und Schüler müssen gerettet werden - ein Brand in der Schule ist ein Schreckensszenario. Für diesen und weitere Ernstfälle bereitete sich die Buchloer Feuerwehr bei einem großen Übungstag vor. Foto: Nicole C. Becker

    Immer wieder heulen Sirenen auf, Kolonnen von Einsatzfahrzeugen sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs: Dieses Bild zeigte sich am Samstag in Buchloe. Glücklicherweise handelte es sich nicht um eine Anhäufung von Unfällen oder Bränden. Stattdessen bereitete sich die Freiwillige Feuerwehr Buchloe beim großen Übungstag auf den Ernstfall vor, indem sie verschiedene Szenarien realitätsnah simulierte. Wir haben den Brandschützern über die Schulter geschaut.

