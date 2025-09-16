Aus dem Hörsaal ins Klassenzimmer: Drei Referendarinnen starten an der Realschule Buchloe durch

Drei junge Frauen sitzen in einem Büro der Buchloer Realschule. Ihnen gegenüber am Tisch: Schulleiterin Lucia Wind und Christine Gräfe von der Schul- und Seminarverwaltung. In der Luft liegt freudige Anspannung, denn gleich wird es ernst. Wind ergreift das Wort: Sie klärt die drei angehenden Lehrkräfte über ihre künftigen Rechte und Pflichten auf, mahnt zur Treue zum Grundgesetz und zur Bayerischen Verfassung. Die Frauen gegenüber schwören einstimmig den Amtseid – und sind somit nun frisch gebackene Studienreferendarinnen und Beamtinnen auf Widerruf.
Schule
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden