Raus aus dem Hörsaal, rein ins Klassenzimmer: So starten drei angehende Lehrerinnen an der Realschule Buchloe durch

Schule

Aus dem Hörsaal ins Klassenzimmer: Drei Referendarinnen starten an der Realschule Buchloe durch

Kürzlich standen sie vor dem Staatsexamen, bald stehen sie vor der Klasse. Für drei angehende Lehrerinnen beginnt ein neuer Berufsabschnitt an der Realschule.
Von Matthias Kleber
    Die Realschule in Buchloe ist eine Seminarschule. Die Ausbildung junger Lehrkräfte gehört zu den Aufgaben des Seminars.
    Drei junge Frauen sitzen in einem Büro der Buchloer Realschule. Ihnen gegenüber am Tisch: Schulleiterin Lucia Wind und Christine Gräfe von der Schul- und Seminarverwaltung. In der Luft liegt freudige Anspannung, denn gleich wird es ernst. Wind ergreift das Wort: Sie klärt die drei angehenden Lehrkräfte über ihre künftigen Rechte und Pflichten auf, mahnt zur Treue zum Grundgesetz und zur Bayerischen Verfassung. Die Frauen gegenüber schwören einstimmig den Amtseid – und sind somit nun frisch gebackene Studienreferendarinnen und Beamtinnen auf Widerruf.

