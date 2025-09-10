Rohbau des Freizeit-Centers in Langerringen bald fertig

Von der Südspange am Kreisverkehr zwischen Langerringen und Schwabmünchen wirkt der Bau des größten Freizeitcenters der Region fast wie eine Burg. Dort entsteht eine Event-Arena mit Kino, Bowling, Trampolinpark und wahrscheinlich noch einigen Überraschungen. Beim Besuch der Baustelle erklärten Arbeiter, dass der Rohbau schon in der nächsten Woche fertig werde. Der Geschäftsführer der ausführenden Firma BreFa, Kevin Breher, erklärte auf Anfrage, dass die Bauarbeiten dem Zeitplan sogar drei Wochen voraus sind.

