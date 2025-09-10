Icon Menü
Rohbau des Freizeit-Centers Langerringen: Fertigstellung im Zeitplan für 2026

Langerringen

Rohbau des Freizeit-Centers in Langerringen bald fertig

Die Arbeiten sind dem Zeitplan sogar voraus. Die Eröffnung erfolgt vermutlich im Spätsommer 2026. Im Gemeinderat ging es um Bauanträge.
Von Hieronymus Schneider
    Die Arbeiten am Freizeit-Center im Langerringer Gewerbegebiet sind derzeit weiter fortgeschritten als geplant.
    Die Arbeiten am Freizeit-Center im Langerringer Gewerbegebiet sind derzeit weiter fortgeschritten als geplant. Foto: Hieronymus Schneider

    Von der Südspange am Kreisverkehr zwischen Langerringen und Schwabmünchen wirkt der Bau des größten Freizeitcenters der Region fast wie eine Burg. Dort entsteht eine Event-Arena mit Kino, Bowling, Trampolinpark und wahrscheinlich noch einigen Überraschungen. Beim Besuch der Baustelle erklärten Arbeiter, dass der Rohbau schon in der nächsten Woche fertig werde. Der Geschäftsführer der ausführenden Firma BreFa, Kevin Breher, erklärte auf Anfrage, dass die Bauarbeiten dem Zeitplan sogar drei Wochen voraus sind.

