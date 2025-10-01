Icon Menü
So emotional erleben Bine und Joe aus dem Allgäu ihren Auftritt bei „The Voice of Germany“

Allgäuer Gesangsduo

„Du hast nur diesen einen Moment“ – So erlebten Bine und Joe ihren Auftritt bei „The Voice of Germany“

Mit seinem Gesang reißt das Duo „Schmidtreissend“ das Publikum mit. Obwohl es nicht für die nächste Runde der Castingshow reicht, zeigen sich die Musiker stolz.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    "Higher and Higher" von Jackie Wilson performten Bine Schmidt und Theo "Joe" Smith bei der Sendung "The Voice of Germany" – und versetzten damit auch das Publikum in höchste Stimmung. Trotzdem kam das Duo nicht in die nächste Runde.
    "Higher and Higher" von Jackie Wilson performten Bine Schmidt und Theo "Joe" Smith bei der Sendung "The Voice of Germany" – und versetzten damit auch das Publikum in höchste Stimmung. Trotzdem kam das Duo nicht in die nächste Runde. Foto: Claudius Pflug, Joyn

    Schon bei den ersten Tönen strahlen die beiden Sänger pure Freude aus. Er stimmt das Lied „Higher and Higher“ von Jackie Wilson an, sie hüpft aufgeregt über die Bühne, beim Tanzen wippt ihr Pferdeschwanz in alle Richtungen. Die Juroren, die bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ mit dem Rücken zur Bühne sitzen und dem Gesang quasi blind lauschen, ahnen noch nicht, dass hinter ihnen ein Gesangsduo performt: Bine Schmidt aus Buchloe und Theo „Joe“ Smith aus Schongau, zusammen bekannt als „Schmidtreissend“.

