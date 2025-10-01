Allgäuer Gesangsduo „Du hast nur diesen einen Moment“ – So erlebten Bine und Joe ihren Auftritt bei „The Voice of Germany“

Mit seinem Gesang reißt das Duo „Schmidtreissend“ das Publikum mit. Obwohl es nicht für die nächste Runde der Castingshow reicht, zeigen sich die Musiker stolz.