„Du hast nur diesen einen Moment“ – So erlebten Bine und Joe ihren Auftritt bei „The Voice of Germany“

Schon bei den ersten Tönen strahlen die beiden Sänger pure Freude aus. Er stimmt das Lied „Higher and Higher“ von Jackie Wilson an, sie hüpft aufgeregt über die Bühne, beim Tanzen wippt ihr Pferdeschwanz in alle Richtungen. Die Juroren, die bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ mit dem Rücken zur Bühne sitzen und dem Gesang quasi blind lauschen, ahnen noch nicht, dass hinter ihnen ein Gesangsduo performt: Bine Schmidt aus Buchloe und Theo „Joe“ Smith aus Schongau, zusammen bekannt als „Schmidtreissend“.
Allgäuer Gesangsduo
