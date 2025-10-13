Wasserwacht freut sich über neue Retter

Vor kurzem haben sechs Mitglieder der Wasserwacht Buchloe ihre Ausbildung zum Wasserretter erfolgreich abgelegt. Die Ausbildung baut auf den Grundlehrgängen der Wasserwacht auf. Schon im Vorfeld haben sich die Teilnehmer als Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst qualifiziert.

Die Digitalfunkschulung in Theorie und Praxis ist fester Bestandteil der Vorbereitung. Die Ausbildungsinhalte sind thematisch breit gefächert und bestehen aus mehreren Modulen. Im Modul Notfallmedizin erlernten die Teilnehmer die strukturierte Erstversorgung von Notfallsituationen anhand von Leitsymptomen. Im Abschnitt Einsatztraining Wasserwacht wurde intensiv die Rettung eines verunfallten Tauchers und der Einsatz mit dem Motorrettungsboot geübt.

Das Modul Fließgewässerrettung absolvierten die Teilnehmer am Lech bei Landsberg. Bestandteile waren Wurfsacktraining, passives und aktives Schwimmen in der Strömung, Flussüberquerung und die Rettung von Personen aus der Strömung. Das regionale Einsatztraining umfasste eine Nachtübung mit Schwimmen und Personenrettung aus dem Wasser. Die sichere Handhabung der Schleifkorbtrage war bei einer Personenrettung über eine steile Böschung gefragt.

Die Abschlussprüfung umfasste eine theoretische Prüfung. In komplexen Einsatz-Simulationen mussten die Teilnehmer ihr Können bei der Versorgung eines Tauchunfalls, der Rettung eines Ertrinkenden mit dem Motorrettungsboot sowie der Wiederbelebung eines Erwachsenen zeigen.

Die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung Wasserretter befähigt die Mitglieder, bei Einsätzen der Schnelleinsatzgruppe oder dem Helfer vor Ort mitzuwirken. Auch für etwaige Hochwasserlagen und Starkregenereignisse sind die neuen Einsatzkräfte gerüstet.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!