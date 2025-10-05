Ein Leben für den Dialekt

Einen ganz besonderen Tag erlebte Alois Müller aus Weicht am vergangenen Freitag: Im Beisein seiner Familie wurde er im heimischen Wohnzimmer mit der „Sieben-Schwaben-Medaille“ des Bezirks Schwaben geehrt.
Auszeichnung in Weicht
