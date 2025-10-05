Icon Menü
Seit Jahrzehnten setzt sich Alois Müller aus Weicht für den Erhalt des bayerisch-schwäbischen Dialekts ein. Nun wurde er dafür mit der „Sieben-Schwaben-Medaille“ des Bezirks ausgezeichnet.

Auszeichnung in Weicht

Ein Leben für den Dialekt

Von Birte Mayer
    Mit der „Sieben-Schwaben-Medaille“ wurde Alois Müller aus Weicht (rechts) ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Alfons Weber, stellvertretend für den kurzfristig erkrankten Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer.  
    Mit der „Sieben-Schwaben-Medaille“ wurde Alois Müller aus Weicht (rechts) ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Alfons Weber, stellvertretend für den kurzfristig erkrankten Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer.   Foto: Birte Mayer

    Einen ganz besonderen Tag erlebte Alois Müller aus Weicht am vergangenen Freitag: Im Beisein seiner Familie wurde er im heimischen Wohnzimmer mit der „Sieben-Schwaben-Medaille“ des Bezirks Schwaben geehrt.

