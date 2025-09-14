Auf die Bretter, fertig, los! Das ist heuer beim Skatecontest am Buchloer Juze alles geboten

In wenigen Tagen ist es so weit: Am 20. September startet der nächste Skateboardcontest am Jugendzentrum Buchloe. Dann messen sich wieder die besten Skater aus der Region. Die Teilnehmer präsentieren spektakuläre Kunststücke auf ihren Boards, grinden über die Rails und zeigen ihre besten Fliptricks auf dem Asphalt. Neben dem sportlichen Wettkampf haben sich die Verantwortlichen heuer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Livemusik, Kleidertauschbörse und Foodtruck überlegt, wie Rebecca Nellessen berichtet. Sie leitet das Juze derzeit kommissarisch. Nellessen erklärt: Mit den vielen Angeboten habe das Fest auch für diejenigen etwas zu bieten, die selbst nicht auf vier Rollen durchs Leben gleiten.
Buchloe
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden