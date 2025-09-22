Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Skatecontest Buchloe 2025: Skater messen sich am Juze. Das sind die Gewinner

Juze Buchloe

Zwischen Kickflip, Kleidertausch und karibischer Kulinarik: So war der Buchloer Skatecontest 2025

Beim Skatecontest am Jugendzentrum Buchloe traten wieder Skater aus der ganzen Region gegeneinander an. Dabei ging es um mehr als um den sportlichen Wettkampf.
Von Jana Borowski
    • |
    • |
    • |
    Beim Skatecontest am Buchloer Jugendzentrum zeigten die Teilnehmer spektakuläre Sprünge. Aus der ganzen Region kamen die Sportler am Samstag in der Gennachstadt zusammen.
    Beim Skatecontest am Buchloer Jugendzentrum zeigten die Teilnehmer spektakuläre Sprünge. Aus der ganzen Region kamen die Sportler am Samstag in der Gennachstadt zusammen. Foto: Jana Borowski

    Mit cooler Musik im Ohr und der brennenden Sonne auf der Haut machten sich die Teilnehmer des diesjährigen Buchloer Skatecontests auf den Rampen am Jugendzentrum für ihren „Heat“ – also für ihren Lauf – bereit. In drei unterschiedlichen Gruppen begeisterten Skater aus der ganzen Region die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren beeindruckenden Tricks. Einer der Teilnehmer reiste sogar aus Paderborn an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden