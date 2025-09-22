Zwischen Kickflip, Kleidertausch und karibischer Kulinarik: So war der Buchloer Skatecontest 2025

Mit cooler Musik im Ohr und der brennenden Sonne auf der Haut machten sich die Teilnehmer des diesjährigen Buchloer Skatecontests auf den Rampen am Jugendzentrum für ihren „Heat“ – also für ihren Lauf – bereit. In drei unterschiedlichen Gruppen begeisterten Skater aus der ganzen Region die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren beeindruckenden Tricks. Einer der Teilnehmer reiste sogar aus Paderborn an.

