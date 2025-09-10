Darum ist Social Media wichtig für Arbeitgeber

Nicht nur das Bauunternehmen Gabriel ist bei der Suche nach Auszubildenden leer ausgegangen. Im Ostallgäu waren zum Start ins neue Ausbildungsjahr Anfang September insgesamt 380 Lehrstellen offen, wie die Agentur für Arbeit mitteilte. Das stellt nicht nur die betroffenen Unternehmen kurzfristig vor Herausforderungen, sondern verschlimmert auch langfristig den Fachkräftemangel in gewissen Branchen.
