Start ins Ausbildungsjahr in Buchloe: Darum ist Social Media wichtig für Arbeitgeber

Kommentar

Darum ist Social Media wichtig für Arbeitgeber

Wer potenzielle Azubis auf sich aufmerksam machen will, kommt an TikTok und Instagram nicht vorbei, schreibt unsere Autorin. Aber das ist nur der erste Schritt.
Alexandra Hartmann
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Wer Jugendliche erreichen will, kommt an Sozialen Netzwerken nicht vorbei.
    Wer Jugendliche erreichen will, kommt an Sozialen Netzwerken nicht vorbei. Foto: Elisa Schu/dpa (Symbolbild)

    Nicht nur das Bauunternehmen Gabriel ist bei der Suche nach Auszubildenden leer ausgegangen. Im Ostallgäu waren zum Start ins neue Ausbildungsjahr Anfang September insgesamt 380 Lehrstellen offen, wie die Agentur für Arbeit mitteilte. Das stellt nicht nur die betroffenen Unternehmen kurzfristig vor Herausforderungen, sondern verschlimmert auch langfristig den Fachkräftemangel in gewissen Branchen.

