Mit Mammuts, Mücken und Missverständnissen: Theaterstück zeigt die „wahre“ Geschichte der Arche Noah

Acht Personen, zahllose Tiere, und alle sind 330 Tage zusammen auf einem Boot eingepfercht – da muss es doch drunter und drüber gehen. Das dachte sich auf Regisseur Manfred Dempf. Er hat aufgeschrieben, was sich während der Flut auf Noahs Arche tatsächlich abgespielt hat. „Die volle Wahrheit“, wie er mit einem Augenzwinkern sagt. Die Geschehnisse, über die die Bibel kein Wort verliert, erzählt der Bronnener in seinem neuesten Werk, das am Samstagabend Premiere im Waaler Passionsspielhaus feierte. „330 Tage in einem Boot – Die volle Wahrheit über Noahs Arche“ ist ein Theaterstück voller Gegensätze, Spannungen und Humor. Und es ist auch ein Werk, mit dem sich der Regisseur durchaus etwas wagt.

Neues Theaterstück zur Geschichte der Arche Noah geht neue Wege

Recht ungewöhnlich gestaltet sich bereits der Start: Noch während Dempf seine einleitenden Worte formuliert, tritt Noah (Michael Klein) auf die Bühne und beginnt, Holz zu sägen – schließlich muss die Arche rechtzeitig fertig werden, Regisseur-Rede hin oder her.

Neben Noah und seiner Frau Noemi (Helga Hertel), die auf Gottes Wort vertrauen, sind sechs weitere Familienmitglieder Teil der „Crew“. Da sind etwa Noahs Sohn Jafet (Vinzenz Neuner) und dessen Frau Jafeta (Kathrin Jüptner), die der Wissenschaft zugetan sind und einen Nachflutplan entwerfen, der aufzeigen soll, wie es mit der Menschheit nach dem Wasser weitergeht. Da ist außerdem Sema (Julia Fischer), die sich an Bord oft langweilt und mit ihrem Sem (Tobias Ellenrieder) das Leben genießen – und für Nachwuchs sorgen – möchte. Bei Ham (Andreas Porzellius) und Hama (Mira Gläßer) geht es indes um Besitz, Handel und die Abneigung gegenüber dem Fremden.

Im neuen Werk von Regisseur Manfred Dempf sind Konflikte vorprogammiert

So unterschiedlich die Charaktere auch sind, die Flut zwingt sie zum Dialog. Streit ist da vorprogrammiert. Zwischendurch wird es dramatisch, es geht gar um Leben und Tod. Vor den zwischenmenschlichen Konflikten macht das Stück nicht halt. Dazu aber nur so viel: Ein Zwist zwischen Noah, Noemi und den anderen liefert vielleicht sogar eine Erklärung, warum es heutzutage keine Mammuts mehr gibt.

Apropos Tiere: Die sind nämlich alle mit an Bord – das glauben Noah und seine Familie zumindest anfangs noch. Doch dann fällt ihnen siedend heiß ein: Möglicherweise fehlt eine Art; und zwar ausgerechnet die, die verhindert hätte, dass die Menschheit noch heute von Mücken gepiesackt wird. Das Theaterstück in Waal ist humorvoll, mal dunkel, teils zynisch. Dempf spielt gekonnt mit den Worten. Zwischendurch wird das Publikum Teil der Aufführung und sitzt dann sozusagen mit den Darstellern in einem Boot. Der Regisseur selbst tritt in Aktion, wenn Gottes Stimme ertönt.

Theaterstück in Waal vereint Humor und große Glaubensfragen

Und obwohl es einiges zu lachen gibt, wirft die Aufführung auch große Gesellschafts- und Glaubensfragen auf: Wie sollte mit anderen und deren Meinungen umgegangen werden? Geht es im Leben um die Zukunft oder um den Moment? Und warum hat Gott ausgerechnet die acht Passagiere vor der Flut verschont? Dempf antwortet in seinem Stück meist zwischen den Zeilen, wird aber konkret, wenn Gott auf die letztgenannte Frage antwortet: „Weil ich keine anderen gefunden habe.“ Und wenngleich der Herrgott auch mal hart mit Noahs Familie ins Gericht geht, so zeigt er sich im Zwiegespräch mit Sem versöhnlich: „Solange es Menschen gibt, die auf mich vertrauen, geht es weiter.“

Die weiteren Termine im Waaler Passionsspielhaus

Wer wissen will, ob Noah und seine Familie sich wieder zusammenraufen, erfährt dies in einer der weiteren Vorstellungen. Diese sind am Samstag, 27. September, 20 Uhr; Sonntag, 28. September und 5. Oktober, 17 Uhr; Freitag, 3. Oktober, 17 Uhr sowie Samstag, 4. Oktober, 20 Uhr. Karten gibt es mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 18 bis 19 Uhr im Passionsspielhaus Waal, Telefon 08246/969001, oder www.passion-waal.de.