Frau findet leblose Kuh auf einer Weide - Tier ist wohl getötet worden

Eine Frau hat am Samstagnachmittag eine tote Kuh auf einer Weide in Waal entdeckt. Die Kuh befand sich mit weiteren Tieren auf einer Weide unweit eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll die Kuh getötet worden sein. Die Beamten suchen deshalb nach dem Täter – und bitten nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Frau entdeckt getötete Kuh in Waal – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, wies die getötete Kuh eine Verletzung am Nacken auf. Was genau zum Tod der Kuh führte, ist bislang aber noch unklar.

Die Beamten ermitteln aktuell gemeinsam mit dem Veterinäramt wegen Sachbeschädigung und eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter der Nummer 08241 9690-0 melden.

Alle Nachrichten aus Buchloe und Umgebung lesen Sie hier.