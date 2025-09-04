Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf der A96 bei Wiedergeltingen: Mann verursacht absichtlich einen Unfall und rast davon

Unfall auf der A96

Fahrer verursacht absichtlich einen Unfall – und rast dann davon

Am Mittwochmorgen bremste der Fahrer eines Abschleppfahrzeugs auf der A96 zwischen Buchloe und Bad Wörishofen absichtlich einen Lkw aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf der A96 provozierte der Fahrer eines Abschleppfahrzeugs bewusst einen Unfall. Dann flüchtete er von der Unfallstelle.
    Auf der A96 provozierte der Fahrer eines Abschleppfahrzeugs bewusst einen Unfall. Dann flüchtete er von der Unfallstelle. Foto: Ralf Lienert

    Auf der A96 bei Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) zwischen Buchloe und Bad Wörishofen ist es am Mittwochmorgen (3. September 2025) zu einem Auffahrunfall zwischen einem Abschleppfahrzeug und einem Lkw gekommen. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs wechselte gegen 9 Uhr immer wieder die Spur, um vor den Lkw fahren zu können.

    A96 bei Widergeltingen: Unfall mit Absicht provoziert

    Als er schließlich vor dem LKW fuhr, bremste er mehrmals ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der 48-jährige Fahrer des LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Abschleppfahrzeug auf. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs flüchtete anschließend vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

    Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer des Abschleppfahrzeugs geben kann, soll sich bei der Autobahnpolizei Memmingen melden (Telefon: 08331/100-0).

    Alle Nachrichten aus dem Raum Buchloe lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden