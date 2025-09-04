Fahrer verursacht absichtlich einen Unfall – und rast dann davon

Auf der A96 bei Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) zwischen Buchloe und Bad Wörishofen ist es am Mittwochmorgen (3. September 2025) zu einem Auffahrunfall zwischen einem Abschleppfahrzeug und einem Lkw gekommen. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs wechselte gegen 9 Uhr immer wieder die Spur, um vor den Lkw fahren zu können.

A96 bei Widergeltingen: Unfall mit Absicht provoziert

Als er schließlich vor dem LKW fuhr, bremste er mehrmals ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der 48-jährige Fahrer des LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Abschleppfahrzeug auf. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs flüchtete anschließend vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer des Abschleppfahrzeugs geben kann, soll sich bei der Autobahnpolizei Memmingen melden (Telefon: 08331/100-0).

