Unfall zwischen Bronnen und Erpfting: Zwei Menschen teils schwer verletzt

Ostallgäu

Zwei Menschen bei Unfall nahe Waal teils schwer verletzt

Zwei Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Folgen eines Unfalls bei Waal im Ostallgäu. Wie es dazu kam.
Von Allgäuer Zeitung
    Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall nahe Waal schwere Verletzungen.
    Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall nahe Waal schwere Verletzungen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Bei einem Unfall am Montagvormittag bei Waal (Kreis Ostallgäu) sind zwei Menschen teils schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

    Ein 25-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Bronnen und Erpfting fahren und übersah dabei das querende Auto einer 80-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

    Unfall bei Waal: Verursacher schwer verletzt

    Der junge Mann blieb mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand stehen. Das Fahrzeug der Seniorin kam rund 50 Meter weiter in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

    Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, die Seniorin wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

    Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

