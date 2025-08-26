Zwei Menschen bei Unfall nahe Waal teils schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagvormittag bei Waal (Kreis Ostallgäu) sind zwei Menschen teils schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 25-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Bronnen und Erpfting fahren und übersah dabei das querende Auto einer 80-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall bei Waal: Verursacher schwer verletzt

Der junge Mann blieb mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand stehen. Das Fahrzeug der Seniorin kam rund 50 Meter weiter in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, die Seniorin wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

