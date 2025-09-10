Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Viele Jugendliche sind am 1. September in den Beruf gestartet. Was tun Unternehmen, um geeignete Auszubildende zu finden?

Ausbildungsstart

Social Media, Betreuung und Benefits

Viele Jugendliche sind am 1. September ins Berufsleben gestartet. Was tun Unternehmen, um geeignete Auszubildende zu finden?
Von Birte Mayer
    • |
    • |
    • |
    Auch das in Buchloe ansässige Gleisbauunternehmen Spitzke setzt auf Social-Media-Kanäle, Berufsinfo-Messen und bezahlte Praktika, um Azubis zu gewinnen. Das Bild entstand bei nächtlichen Arbeiten der Buchloer Gleisbauer zwischen Augsburg und Ulm.
    Auch das in Buchloe ansässige Gleisbauunternehmen Spitzke setzt auf Social-Media-Kanäle, Berufsinfo-Messen und bezahlte Praktika, um Azubis zu gewinnen. Das Bild entstand bei nächtlichen Arbeiten der Buchloer Gleisbauer zwischen Augsburg und Ulm. Foto: Johannes Füssel

    Für viele Jugendliche in Buchloe und im Ostallgäu hat im September der Start ins Berufsleben begonnen. Die Suche nach geeigneten Nachwuchskräften gestaltet sich für Unternehmen jedoch zunehmend schwerer. „Die Auswahl und Suche von Auszubildenden hat sich in den letzten Jahren stark verändert“, berichtet Ines Heinrich, Teamleiterin Marketing beim Buchloer Hallenbauunternehmen Rudolf Hörmann. Die Ansprüche der jungen Leute seien gestiegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden