Social Media, Betreuung und Benefits

Für viele Jugendliche in Buchloe und im Ostallgäu hat im September der Start ins Berufsleben begonnen. Die Suche nach geeigneten Nachwuchskräften gestaltet sich für Unternehmen jedoch zunehmend schwerer. „Die Auswahl und Suche von Auszubildenden hat sich in den letzten Jahren stark verändert“, berichtet Ines Heinrich, Teamleiterin Marketing beim Buchloer Hallenbauunternehmen Rudolf Hörmann. Die Ansprüche der jungen Leute seien gestiegen.
Ausbildungsstart
