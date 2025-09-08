Es ist ein Rückzug mit langem Vorlauf. Bereits im Juni 2024 kündigte die Vion Food Group, die auch den Schlachthof in Buchloe betreibt, an, sich aus dem Deutschlandgeschäft zurückziehen und die Betriebe verkaufen zu wollen. An Interessenten mangelt es nicht. Trotzdem schlachtet – über ein Jahr nach der Ankündigung – weiterhin Vion in Buchloe Rinder. Woran liegt das und wie geht es weiter? Das Pokern der Branchenriesen im Überblick.
Schlachthof in Buchloe
