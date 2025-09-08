Icon Menü
Vion schlachtet in Buchloe weiter – wie steht es um den Verkauf?

Schlachthof in Buchloe

Vion schlachtet in Buchloe weiter – wie steht es um den Verkauf?

Schon im Juni 2024 kündigt Vion an, die Schlachthöfe in Deutschland zu verkaufen – darunter Buchloe. Seitdem ringen die Großen um die Standorte. Ein Überblick.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Das Schild am Eingang des Firmengelände verrät es: Noch immer betreibt Vion den Schlachthof in Buchloe. Dabei will der Konzern sich schon seit über einem Jahr aus dem Deutschlandgeschäft zurückziehen.
    Das Schild am Eingang des Firmengelände verrät es: Noch immer betreibt Vion den Schlachthof in Buchloe. Dabei will der Konzern sich schon seit über einem Jahr aus dem Deutschlandgeschäft zurückziehen. Foto: A. Moksel Gmbh (Archivbild)

    Es ist ein Rückzug mit langem Vorlauf. Bereits im Juni 2024 kündigte die Vion Food Group, die auch den Schlachthof in Buchloe betreibt, an, sich aus dem Deutschlandgeschäft zurückziehen und die Betriebe verkaufen zu wollen. An Interessenten mangelt es nicht. Trotzdem schlachtet – über ein Jahr nach der Ankündigung – weiterhin Vion in Buchloe Rinder. Woran liegt das und wie geht es weiter? Das Pokern der Branchenriesen im Überblick.

