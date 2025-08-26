Metzgermeister hört auf – wie geht es mit seinem Allgäuer Traditionsbetrieb weiter?

Zahlreiche Startnummern verschiedener Langstreckenläufe, an denen Christian Maischberger in der Vergangenheit teilgenommen hat, prangen an der Wand seines Büros. Sie sind Zeugen eines Hobbys, das der 55-jährige Metzgermeister und Fleischsommelier inzwischen pausiert hat. Und womöglich sind sie auch ein bisschen Ausblick auf die Zeit, die ihn nun erwartet. Denn im September gibt er seinen Betrieb in der Angerstraße ab, hängt die Metzgerschürze an den Nagel – und hat dadurch „sicherlich mehr Freizeit“, wie er sagt. Vielleicht ja, um sein Hobby wieder aufzunehmen? „Das wäre schön“, sagt Maischberger und lacht.
Buchloer Metzgerei
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden