Wiedergeltingen: Exhibitionist belästigt Frau am Irsingener See – Zeugen gesucht

Zeugen gesucht

Exhibitionist belästigt Spaziergängerin am Irsingener See

Am Irsingener See hat ein unbekannter Mann eine Frau belästigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Exhibitionisten.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der unbekannte Mann trug nur eine Kapuzenjacke.
    Der unbekannte Mann trug nur eine Kapuzenjacke. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Am Irsingener See in Wiedergeltingen bei Buchloe hat ein Exhibitionist eine Frau am Donnerstagnachmittag belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ging die 28-Jährige mit ihrem Hund an dem See spazieren, als sie plötzlich seltsame Geräusche von der anderen Uferseite hörte.

    Exhibitionist in Wiedergeltingen: So sah er aus

    Als sie dorthin sah, entdeckte sie einen Mann, der bis auf eine blaue Kapuzenjacke nackt war und sich selbst befriedigte. Der unbekannte Mann suchte dabei Blickkontakt zu der Spaziergängerin. Die Polizei konnte den Mann am See nicht finden. So wird der Unbekannte beschrieben:

    • etwa 1,85 Meter groß
    • schlank
    • Er trug eine blaue Zipper-Jacke mit Kapuze.

    Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.

