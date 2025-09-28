Maischberger-Nachfolger hat geöffnet, Bubble Tea-Laden nimmt neuen Anlauf

Es war das Ende einer Ära, als Christian Maischberger den Buchloer Metzgereibetrieb in der Angerstraße vor einigen Wochen abgab. Gleichzeitig war die Entscheidung aber auch der Startschuss für seinen Nachfolger. Denn nach fast 60 Jahren ist der Betrieb nun in neuen Händen: Metzgermeister Alexander Siebenhütter von der ‚Hofmetzgerei Zur Oberen Mühle‘ aus Egling an der Paar (Landkreis Landsberg) hat das Geschäft in der Gennachstadt übernommen. Bereits seit Anfang September hat der Betrieb wieder geöffnet. Er setzt auf ein bewährtes Konzept – auch den Mittagstisch, der sich in der Buchloer Metzgerei etabliert hat, gibt es wieder.

