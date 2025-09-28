Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Zur Oberen Mühle in Buchloe: Ehemalige Metzgerei Maischberer wieder in Betrieb, Bubblez möchte neu eröffnen

Einzelhandel in Buchloe

Maischberger-Nachfolger hat geöffnet, Bubble Tea-Laden nimmt neuen Anlauf

Während nach dem Betreiberwechsel in der Metzgerei am Bahnhof wieder Currywürste angeboten werden, steht eine Ladenöffnung in der Ludwigstraße noch bevor.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Die Metzgerei in der Angerstraße heißt nun „Zur Oberen Mühle“.
    Die Metzgerei in der Angerstraße heißt nun „Zur Oberen Mühle“. Foto: Matthias Kleber

    Es war das Ende einer Ära, als Christian Maischberger den Buchloer Metzgereibetrieb in der Angerstraße vor einigen Wochen abgab. Gleichzeitig war die Entscheidung aber auch der Startschuss für seinen Nachfolger. Denn nach fast 60 Jahren ist der Betrieb nun in neuen Händen: Metzgermeister Alexander Siebenhütter von der ‚Hofmetzgerei Zur Oberen Mühle‘ aus Egling an der Paar (Landkreis Landsberg) hat das Geschäft in der Gennachstadt übernommen. Bereits seit Anfang September hat der Betrieb wieder geöffnet. Er setzt auf ein bewährtes Konzept – auch den Mittagstisch, der sich in der Buchloer Metzgerei etabliert hat, gibt es wieder.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden