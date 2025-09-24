Icon Menü
Zwei entlaufene Hunde verursachten am Dienstag einen Verkehrsunfall in Lamerdingen im Ostallgäu

Unfall in Lamerdingen

Entlaufene Hunde verursachen einen Verkehrsunfall im Ostalllgäu

Am Dienstagmorgen liefen zwei Hunde in Lamerdingen über die Fahrbahn der Staatsstraße. Ein Transporter erwischte einen von ihnen - doch der Hund lief davon.
    Zwei entlaufene Hunde verursachten am Dienstag einen Verkehrsunfall in Lamerdingen.
    Zwei entlaufene Hunde verursachten am Dienstag einen Verkehrsunfall in Lamerdingen. Foto: dpa (Symbolbild)

    In Lamerdingen im Ostallgäu verursachten zwei große Hunde am frühen Dienstagmorgen, 23.9.2025, um 6.45 Uhr einen Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Lamerdingen und Langerringen liefen die Vierbeiner über die Staatsstraße.

    1000 Euro Schaden durch zwei Hunde

    Der 47-jährige Fahrer eines Transporters erfasste einen der beiden Hunde und verletzte ihn dabei. Die Hunde liefen jedoch weiter. Wohin, ist laut Polizei nicht bekannt. Am Transporter entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

    Weder die Hunde, noch den Hundehalter hat die Polizei bislang in den umliegenden Gemeinden finden können. Sie bittet daher um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben (Telefonnummer: 08241/9690-0).

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Ostallgäu

    • Landrätin: Maria Rita Zinnecker
    • Fläche: 1.394,43 Quadratkilometer
    • Verwaltungssitz: Marktoberdorf
    • Städte: Marktoberdorf, Füssen, Buchloe
    • Einwohner: 142.047 (Stand: 31.12.2024)
    • Höchster Punkt: 2082 Meter
    • Tiefster Punkt: 578 Meter
    • Kreisgliederung: 45 Gemeinden
    • Autokennzeichen: OAL, FÜS, MOD
    • Ausflugsziele (eine Auswahl): Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, Forggensee, Reptilienzoo Scheidegg, Elbsee, Eisenbahnmuseum Marktoberdorf, Lechfälle Füssen, Baumwipfelpfad Füssen
    • Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Hohes Schloss Füssen, Museum der Bayerischen Könige
    • Homepage: https://www.landkreis-ostallgaeu.de
