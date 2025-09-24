Entlaufene Hunde verursachen einen Verkehrsunfall im Ostalllgäu

In Lamerdingen im Ostallgäu verursachten zwei große Hunde am frühen Dienstagmorgen, 23.9.2025, um 6.45 Uhr einen Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Lamerdingen und Langerringen liefen die Vierbeiner über die Staatsstraße.

1000 Euro Schaden durch zwei Hunde

Der 47-jährige Fahrer eines Transporters erfasste einen der beiden Hunde und verletzte ihn dabei. Die Hunde liefen jedoch weiter. Wohin, ist laut Polizei nicht bekannt. Am Transporter entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Weder die Hunde, noch den Hundehalter hat die Polizei bislang in den umliegenden Gemeinden finden können. Sie bittet daher um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben (Telefonnummer: 08241/9690-0).

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Ostallgäu

Landrätin: Maria Rita Zinnecker

Fläche: 1.394,43 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Marktoberdorf

Städte: Marktoberdorf, Füssen, Buchloe

Einwohner: 142.047 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 2082 Meter

Tiefster Punkt: 578 Meter

Kreisgliederung: 45 Gemeinden

Autokennzeichen: OAL, FÜS, MOD

Ausflugsziele (eine Auswahl): Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, Forggensee, Reptilienzoo Scheidegg, Elbsee, Eisenbahnmuseum Marktoberdorf, Lechfälle Füssen, Baumwipfelpfad Füssen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Hohes Schloss Füssen, Museum der Bayerischen Könige

Homepage: https://www.landkreis-ostallgaeu.de