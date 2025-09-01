Ist Füssener Schule der richtige Ort für Festakt mit Numata?

Seit 30 Jahren besteht die Städtefreundschaft zwischen Füssen und Numata, sie soll im September in Füssen gebührend gefeiert werden. Wobei „gebührend“ wohl nicht der Begriff war, der dem Vater dieser Partnerschaft sofort einfiel, als er das Programm für die Feierlichkeiten las: Wilhelm Schwecke konnte es nicht glauben, dass der offizielle Festakt in der neuen Mensa/Aula der Grund- und Mittelschule über die Bühne gehen soll. „Das ist eine Blamage“, wetterte der frühere Hotelier, der für seine klare Wortwahl bekannt ist: „Da können sie gleich in die Kantine der Feuerwehr Hopfen gehen.“ Wenn man die Städtefreundschaft gebührend feiern wolle, müsse das im Kaisersaal passieren. Das geht nicht, so Füssens Vize-Bürgermeister Christian Schneider und erklärte, warum dies so ist.

