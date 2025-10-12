Icon Menü
70 Jahre Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang: die Jubiläumssaison beginnt mit Espen Nowackis Schlager-Musical

Party mit Musical

Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang startet mit Schlager-Schwung ins Jubiläumsjahr

Seit 70 Jahren holen engagierte Enthusiasten Aufführungen in die beiden beteiligten Gemeinden. Dass die Truppe so lange durchhielt, grenzt an ein Wunder.
Von Markus Röck
    Espen Nowackis Schlager-Musical „Ab in den Süden“ zeigt die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens. Unsere Aufnahme entstand 2019 bei der Aufführung vor 600 Besuchern in der Kultbox der BigBox Allgäu in Kempten.
    Wo Espen Nowackis Schlager-Musical „Ab in den Süden“ über die Bühne geht, ist Party angesagt. Bei 50 Hits aus 60 Jahren von „Sugar, Sugar, Baby“ bis zur titelgebenden Urlaubshymne, eingebunden in eine lustige Rahmenhandlung mit drei urlaubenden Pärchen, gibt es viel Gelegenheit zum Mitgehen und Mitsingen. Nun kehrt das Stück an seinen Ursprung zurück, zur Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang. Die hatte ihr Vorstandsmitglied Nowacki um einen Beitrag für ihre Jubiläumssaison 2015/16 gebeten und „Ab in den Süden“ Anfang 2016 erstmals auf die Bühne gebracht. Seitdem sorgt das Schlager-Musical, das das Publikum kräftig einbezieht, im ganzen deutschsprachigen Raum für Stimmung – und nun auch wieder zu Hause. Denn die Theatergemeinde eröffnet damit ihre Jubiläumssaison 2025/26. Grund zu feiern gibt es auf jeden Fall, wie ein Blick in die Chronik zeigt. Dass die Theatergemeinde 70 Jahre überdauert hat und sich frischer und lebendiger präsentiert denn je, grenzt an ein Wunder.

