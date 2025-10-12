Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang startet mit Schlager-Schwung ins Jubiläumsjahr

Wo Espen Nowackis Schlager-Musical „Ab in den Süden“ über die Bühne geht, ist Party angesagt. Bei 50 Hits aus 60 Jahren von „Sugar, Sugar, Baby“ bis zur titelgebenden Urlaubshymne, eingebunden in eine lustige Rahmenhandlung mit drei urlaubenden Pärchen, gibt es viel Gelegenheit zum Mitgehen und Mitsingen. Nun kehrt das Stück an seinen Ursprung zurück, zur Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang. Die hatte ihr Vorstandsmitglied Nowacki um einen Beitrag für ihre Jubiläumssaison 2015/16 gebeten und „Ab in den Süden“ Anfang 2016 erstmals auf die Bühne gebracht. Seitdem sorgt das Schlager-Musical, das das Publikum kräftig einbezieht, im ganzen deutschsprachigen Raum für Stimmung – und nun auch wieder zu Hause. Denn die Theatergemeinde eröffnet damit ihre Jubiläumssaison 2025/26. Grund zu feiern gibt es auf jeden Fall, wie ein Blick in die Chronik zeigt. Dass die Theatergemeinde 70 Jahre überdauert hat und sich frischer und lebendiger präsentiert denn je, grenzt an ein Wunder.

