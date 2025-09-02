„Agrargipfel“ auf der Kalbelehof-Alpe bei Pfronten

Dem angekündigten Bürokratieabbau müssen endlich Taten folgen: Das war eine der Forderungen beim traditionellen Fachgespräch auf der Alpe, zu dem der Landtagsabgeordnete Andreas Kaufmann und der CSU-Fraktionsvorsitzende im Ostallgäuer Kreistag, Dr. Alois Kling, eingeladen hatten. Zum Treffen auf der Kalbelehof-Alpe statt – die auf österreichischer Flur liegt, aber vom Pfrontener Rechtlerverband bewirtschaftlet wird – kamen Vertreter der Land-, Alp- und Forstwirtschaft.
Fachgespräch mit Allgäuer Landwirten
