„Agrargipfel“ bei Pfronten: Allgäuer Bauern fordern Bürokratieabbau

Fachgespräch mit Allgäuer Landwirten

„Agrargipfel“ auf der Kalbelehof-Alpe bei Pfronten

Beim traditionellen Pfrontener Fachgespräch auf der Alpe fordern Landwirte weiterhin einen Bürokratieabbau. Was unter der neuen Regierung besser läuft.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Beim Fachgespräch auf der Kalbelehof-Alpe im Vilstal dabei waren (von links) Andreas Schmid, Monika Babel, Bernhard Dinser, Anna Kleinhans, Dr. Alois Kling, Axel Schneider, Andreas Kaufmann, Christian Neutzner, Josef Müller, Alois Hauser und Peter Dopfer.
    Beim Fachgespräch auf der Kalbelehof-Alpe im Vilstal dabei waren (von links) Andreas Schmid, Monika Babel, Bernhard Dinser, Anna Kleinhans, Dr. Alois Kling, Axel Schneider, Andreas Kaufmann, Christian Neutzner, Josef Müller, Alois Hauser und Peter Dopfer. Foto: Klaus Zweng

    Dem angekündigten Bürokratieabbau müssen endlich Taten folgen: Das war eine der Forderungen beim traditionellen Fachgespräch auf der Alpe, zu dem der Landtagsabgeordnete Andreas Kaufmann und der CSU-Fraktionsvorsitzende im Ostallgäuer Kreistag, Dr. Alois Kling, eingeladen hatten. Zum Treffen auf der Kalbelehof-Alpe statt – die auf österreichischer Flur liegt, aber vom Pfrontener Rechtlerverband bewirtschaftlet wird – kamen Vertreter der Land-, Alp- und Forstwirtschaft.

