Job-Tinder für Bauern: Wie eine neue App Jobs in der Landwirtschaft vermittelt

Was Tinder für die romantische Partnersuche ist, könnte Agri-Crew für das Zusammenfinden von Arbeitgebern und Jobsuchenden in der Landwirtschaft sein. Seit September 2025 ist die neue App offiziell auf dem Markt und hat aktuell laut ihres Erfinders André Schlottmann bereits rund 21.000 Nutzerinnen und Nutzer. Um sein Produkt noch bekannter zu machen, begibt sich der 43-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern nun sechs Wochen lang auf eine Tour durch Deutschland – und die führt ihn am 18. Oktober auch zum Bio-Bergbauernhof Kinker nach Roßhaupten. Dort stellt er Interessierten ab 19 Uhr seine App vor.
Agri-Crew
