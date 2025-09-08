Icon Menü
Allgäuer Heimatgeschichte: Welcher Papst dem Barockbaumeister Herkommer ein -m- gestrichen hat

Heimatgeschichte im Füssener Land

Warum Herkommer ein -m- verloren hat

Noch immer gibt es unterschiedliche Schreibweisen für den Namen des bedeutenden Barockbaumeisters aus Roßhaupten. Welcher „Papst“ im Allgäu einen Buchstaben gestrichen hat.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    In Füssen setzt man seit vielen Jahrzehnten auf die Schreibweise Herkomer.
    In Füssen setzt man seit vielen Jahrzehnten auf die Schreibweise Herkomer. Foto: Heinz Sturm

    Als vor vielen Jahren ein Straßenschild an der Von-Freyberg-Straße, nahe der Polizeiinspektion, angebracht wurde, rieb sich manch alteingesessener Füssener verwundert die Augen. „Herkomerstraße“ stand dort, offensichtlich ein Schreibfehler. Denn „Herkommer“ schrieb sich ja mit zwei -m-, das bewiesen auch alte Hausschilder in der Straße. Doch die um einen Buchstaben verkürzte Schreibweise hatte sich da schon durchgesetzt, auch bei der Namensgebung der Johann-Jakob-Herkomer-Realschule im Jahr 1977. Richtig ist das aber nicht, sagt Magnus Peresson, Vorsitzender des Historischen Vereins Alt Füssen. Er weiß auch, wie es zur falschen Schreibweise gekommen ist.

