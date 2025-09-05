Lechflimmern führt in ein italienisches Bergdorf

Bisweilen knirschte es im Klischee-Gebälk. „Dafür sorgen die grandiosen Bilder vom kargen Alltag in den Alpen für visuelle Wow-Effekte“, urteilte ein Kritiker über den italienischen Film „Vermiglio“. In Füssen kann man sich jetzt überzeugen, ob der Kritiker mit seiner Einschätzung richtig liegt. Denn der Kinofilm wird am Dienstag und Mittwoch, 9./10. September, jeweils um 17.30 und 20 Uhr in der Reihe Lechflimmern im Alpenfilmtheater gezeigt.

Ein kleines Bergdorf in den Alpen

Zum Inhalt: Vermiglio, ein kleines Bergdorf in den italienischen Alpen. Im Winter 1944 ist hier der Krieg gleichzeitig weit weg und allgegenwärtig. Lucia, Ada und Flavia, die Töchter des Dorflehrers Cesare, teilen sich ein Zimmer und träumen von einer Zukunft nach der Tragödie des Kriegs. Als Pietro, ein junger Deserteur aus Sizilien, auf der Suche nach Unterschlupf auftaucht, verändert sich das im ewigen Rhythmus der Jahreszeiten verlaufende Leben im Dorf. Inmitten der atemberaubenden Schönheit der Trentiner Berge suchen Lucia und ihre Schwestern unter dem wachen Blick ihrer Mutter Adele ihre eigenen Wege ins Leben. Es müssen neue Wege sein.

Bei den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet

Als tief bewegende Familiensaga von Menschen zwischen Tradition und Zeitenwende, von Neugier, Zusammenhalt und geschwisterlicher Liebe, von der Kraft von Bildung und Kunst, von Begehren und Scham, Aufbruch und Selbstbestimmung wird der Film aus dem Jahr 2024 angekündigt. Er wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Preis der Jury auf den Filmfestspielen von Venedig und dem Golden Hugo des Chicago International Film Festivals als „Bester Film“.