Bergwacht Füssen im Einsatz: Radfahrer stürzt Hang hinab und verletzt sich

Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Füssen verletzt und musste von der Bergwacht geborgen werden. Wie die Polizei mitteilt, war der 55-Jährige mit seinem Mountainbike auf einem Wanderweg am Kobel unterwegs.

Radfahrer verletzt sich am Kobel in Füssen – Bergwacht rückt aus

Der Mann verlor dort die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte den Hang hinab. Dabei zog er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Sein Fahrrad blieb unbeschädigt, so die Polizei.

Dank seiner Smartwatch konnte der 55-Jährige einen Notruf absetzen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nahm die Alpine Einsatzgruppe der Polizei den Unfall auf. Die Bergwacht Füssen rückte aus, barg den verletzten Radfahrer und brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

