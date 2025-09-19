Ein guter Alpsommer geht zu Ende

Für das Hirten- und Wirtepaar Seppi und Brigitte Gast war es der mittlerweile zwanzigste Alpsommer auf der Schlossbergalm am Fuße der beiden Burgruinen Eisenberg und Hohenfrey­berg - und bis dato ein guter ohne Unfälle. Aufgetrieben wurden die 89 Stück Jungvieh am 9. Mai, am Samstag kehren die Tiere ins Tal zurück. Zwischen 10 und 10.30 Uhr werden Kranzrinder und Schumpen am Scheidplatz in Eisenberg erwartet.

Albert Guggemos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87637 Eisenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpsommer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis