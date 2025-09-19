Icon Menü
Am Samstag ist Viehscheid in Eisenberg

Viehscheid in Eisenberg

Ein guter Alpsommer geht zu Ende

In Eisenberg geht der Alpsommer mit dem heutigen Viehscheid zu Ende. So fällt die Bilanz des Alpmeisters aus.
    Am Samstag kommt auch in Eisenberg das Vieh vom Alpsommer auf der Schlossbergalm zurück ins Tal.
    Am Samstag kommt auch in Eisenberg das Vieh vom Alpsommer auf der Schlossbergalm zurück ins Tal. Foto: Albert Guggemos

    Für das Hirten- und Wirtepaar Seppi und Brigitte Gast war es der mittlerweile zwanzigste Alpsommer auf der Schlossbergalm am Fuße der beiden Burgruinen Eisenberg und Hohenfrey­berg - und bis dato ein guter ohne Unfälle. Aufgetrieben wurden die 89 Stück Jungvieh am 9. Mai, am Samstag kehren die Tiere ins Tal zurück. Zwischen 10 und 10.30 Uhr werden Kranzrinder und Schumpen am Scheidplatz in Eisenberg erwartet.

