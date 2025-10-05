An Erntedank an den Seligen Seelos erinnert

Am Gedenktag für den seligen Franz-Xaver Seelos, verstorben am 4. Oktober 1867, hat die Pfarreiengemeinschaft Füssen in der Stadtpfarrkirche gleichzeitig auch das Erntedankfest gefeiert. Dankbare Erinnerung galt dem Wirken des Füssener Mesnersohnes, geboren am 11. Januar 1819 als siebtes von elf Kindern des Mesners Mang Seelos. Er war seiner Berufung folgend 1842 nach Amerika ausgewandert und im Alter von 26 Jahren in Baltimore zum Priester geweiht worden.

