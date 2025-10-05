Icon Menü
An Erntedank erinnern die Füssener Katholiken an Franz-Xaver Seelos

Erntedankfest in Füssen

An Erntedank an den Seligen Seelos erinnert

Der aus Füssen stammende Priester hatte im 19. Jahrhundert in den USA gewirkt und war vor 25 Jahren von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen worden.
Von Manfred Sailer
    Am festlich geschmückten Erntedank-Altar zelebrierte Pfarrer Frank Deuring den Festgottesdienst, über dem Altarkreuz das Porträt des seligen Franz Xaver Seelos, der vor 25 Jahren in Rom von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen worden war. Foto: Manfred Sailer

    Am Gedenktag für den seligen Franz-Xaver Seelos, verstorben am 4. Oktober 1867, hat die Pfarreiengemeinschaft Füssen in der Stadtpfarrkirche gleichzeitig auch das Erntedankfest gefeiert. Dankbare Erinnerung galt dem Wirken des Füssener Mesnersohnes, geboren am 11. Januar 1819 als siebtes von elf Kindern des Mesners Mang Seelos. Er war seiner Berufung folgend 1842 nach Amerika ausgewandert  und im Alter von 26 Jahren in Baltimore zum Priester geweiht worden.

