Apotheken in Füssen leiden unter Lieferengpässen für Medikamente. Das raten sie den Patienten.

Medikamentenmangel im Füssener Land

„Jetzt schaffen wir das auch“

Aktuell machen Lieferengpässe für bestimmte Medikamente Apothekern und Patienten zu schaffen. Wie ist die Lage in Füssen?
    Auch in den Füssener Apotheken herrscht bei manchen Medikamenten ein Engpass. (Symbolbild)
    Auch in den Füssener Apotheken herrscht bei manchen Medikamenten ein Engpass. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner, dpa

    Dass die vom Arzt verordneten Heilmittel den Patienten immer sofort griffbereit zur Verfügung stehen, wird in einem modernen Gesundheitswesen wie dem deutschen als Selbstverständlichkeit angesehen. Allerdings leiden auch die Apotheken in der Stadt Füssen und dem Umland aktuell unter einem Lieferengpass: Bestimmte Medikamente, die zum Beispiel bei Erkrankungen der Atemwege eingenommen werden müssen, sind derzeit nicht immer ausreichend vorrätig.

