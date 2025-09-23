„Jetzt schaffen wir das auch“

Dass die vom Arzt verordneten Heilmittel den Patienten immer sofort griffbereit zur Verfügung stehen, wird in einem modernen Gesundheitswesen wie dem deutschen als Selbstverständlichkeit angesehen. Allerdings leiden auch die Apotheken in der Stadt Füssen und dem Umland aktuell unter einem Lieferengpass: Bestimmte Medikamente, die zum Beispiel bei Erkrankungen der Atemwege eingenommen werden müssen, sind derzeit nicht immer ausreichend vorrätig.
Medikamentenmangel im Füssener Land
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden