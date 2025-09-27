Medienkonsum bei Kindern „Da wird einem schlecht“ – Worauf Kinder im Netz treffen und warum kein Bildschirm trotzdem nicht die Lösung ist

Handys, Tablets, Fernseher – die Bildschirmzeit ist oft Streitthema in Familien. Ein Vortrag beim AWO-Familienstützpunkt in Füssen lieferte jetzt Tipps.