„Da wird einem schlecht“ – Worauf Kinder im Netz treffen und warum kein Bildschirm trotzdem nicht die Lösung ist

In Bayerns Schulen soll bis zur siebten Klasse ein Handyverbot gelten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder kürzlich an. Den Bildschirmkonsum in der Freizeit tangiert das allerdings nicht. Wie Eltern damit umgehen können, war Thema eines Vortrags im AWO-Familienstützpunkt in Füssen. Referentin Tanja Dell‘ Aquuia setzte dabei weit vor dem Schulalter bei den Null- bis Dreijährigen an – und das hat einen Grund.
Medienkonsum bei Kindern
