AWO-Familienstützpunkt Füssen: Vortrag über Medienkonsum von Kindern – darauf müssen Eltern achten

Medienkonsum bei Kindern

„Da wird einem schlecht“ – Worauf Kinder im Netz treffen und warum kein Bildschirm trotzdem nicht die Lösung ist

Handys, Tablets, Fernseher – die Bildschirmzeit ist oft Streitthema in Familien. Ein Vortrag beim AWO-Familienstützpunkt in Füssen lieferte jetzt Tipps.
Von Alexandra Decker
    Ein Vortrag beim AWO-Familienstützpunkt in Füssen beschäftigte sich damit, wie Eltern mit dem Bildschirmkonsum ihrer Kinder umgehen können.
    In Bayerns Schulen soll bis zur siebten Klasse ein Handyverbot gelten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder kürzlich an. Den Bildschirmkonsum in der Freizeit tangiert das allerdings nicht. Wie Eltern damit umgehen können, war Thema eines Vortrags im AWO-Familienstützpunkt in Füssen. Referentin Tanja Dell‘ Aquuia setzte dabei weit vor dem Schulalter bei den Null- bis Dreijährigen an – und das hat einen Grund.

