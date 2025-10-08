Neuschwanstein gibt es jetzt auch in Gold

Den Bayern Thaler gibt es ab sofort auch in Gold. Das gab Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bekannt. Wie schon die Ausführung in Silber ziert auch die neue Münze als Motiv das erst im Sommer zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Schloss Neuschwanstein. „Damit verbinden wir bayerische Tradition mit modernster Prägekunst und setzen ein echtes Highlight“, wird Füracker in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums zitiert.

