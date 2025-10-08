Icon Menü
Bayern Thaler mit Motiv Schloss Neuschwanstein als Anlageprodukt neu in Gold erschienen

Neues Anlageprodukt

Neuschwanstein gibt es jetzt auch in Gold

Ab sofort gibt es den Bayern Thaler mit dem Motiv Schloss Neuschwanstein auch in Gold. Warum die Münze mehr als nur ein Symbol für die Geschichte Bayerns ist.
    • |
    • |
    • |
    Ab sofort gibt es den Bayern Thaler auch in Gold. Wie die Ausführung in Silber ziert ihn als Motiv Schloss Neuschwanstein.
    Ab sofort gibt es den Bayern Thaler auch in Gold. Wie die Ausführung in Silber ziert ihn als Motiv Schloss Neuschwanstein. Foto: Bayerisches Hauptmünzamt

    Den Bayern Thaler gibt es ab sofort auch in Gold. Das gab Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bekannt. Wie schon die Ausführung in Silber ziert auch die neue Münze als Motiv das erst im Sommer zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Schloss Neuschwanstein. „Damit verbinden wir bayerische Tradition mit modernster Prägekunst und setzen ein echtes Highlight“, wird Füracker in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums zitiert.

