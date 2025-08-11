Icon Menü
Beim Ritterspektakel in Eisenberg ins Mittelalter abtauchen

Mittelalterfest im Allgäu

Beim Ritterspektakel eine Zeitreise antreten

Auf der Burg Hohenfreyberg geht es zwei Tage lang hoch her: Greifvögel, Gaukler, Grundschüler und viele weitere Akteure lassen die Besucher ins Mittelalter abtauchen.
Von Albert Guggemos
    Für kleine Ritter und Burgfräuleins war bei dem zweitägigen Mittelalter-Spektakel in Eisenberg natürlich viel geboten. Foto: Albert Guggemos

    Petrus muss ein großer Fan mittelalterlicher Festivi­täten sein. Denn wie in den zurückliegenden Jahren schuf er auch an diesem Wo­chenende mit Sonne pur die idealen Voraus­setzungen für das Mittelalterspektakel auf der Burgruine Hohenfreyberg. Mit Gauklern, Landsknechten, Rittern, Lagerleben und vielem mehr konnte sich das Publikum ins Mittelalter stürzen. Und auf der großen Wiese oberhalb der Schlossbergalm herrschte reges Markttreiben.

