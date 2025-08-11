Beim Ritterspektakel eine Zeitreise antreten

Petrus muss ein großer Fan mittelalterlicher Festivi­täten sein. Denn wie in den zurückliegenden Jahren schuf er auch an diesem Wo­chenende mit Sonne pur die idealen Voraus­setzungen für das Mittelalterspektakel auf der Burgruine Hohenfreyberg. Mit Gauklern, Landsknechten, Rittern, Lagerleben und vielem mehr konnte sich das Publikum ins Mittelalter stürzen. Und auf der großen Wiese oberhalb der Schlossbergalm herrschte reges Markttreiben.

87637 Eisenberg

Zeitreise

Manfred Kössel