Beim Ritterspektakel eine Zeitreise antreten

Petrus muss ein großer Fan mittelalterlicher Festivitäten sein. Denn wie in den zurückliegenden Jahren schuf er auch an diesem Wochenende mit Sonne pur die idealen Voraussetzungen für das Mittelalterspektakel auf der Burgruine Hohenfreyberg. Mit Gauklern, Landsknechten, Rittern, Lagerleben und vielem mehr konnte sich das Publikum ins Mittelalter stürzen. Und auf der großen Wiese oberhalb der Schlossbergalm herrschte reges Markttreiben.
Mittelalterfest im Allgäu
