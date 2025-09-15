Icon Menü
Beim traditionellen Viehmarkt in Buching kostet eine Kuh im Schnitt 2500 Euro

Lebendige Tradition

Bilderbuchwetter beim Viehmarkt in Buching

In Buching wird am Montag traditionell ums Vieh gefeilscht. Doch es werden nur noch wenige Tiere verkauft.
Von Ralf Lienert
    Der Hirte der Alpe Wank, Roman Resl (links) wurde am Montag zum zweiten mal Vater. Beim Umzug mit dabei war Alpmeistrer Martin Ott.
    Der Hirte der Alpe Wank, Roman Resl (links) wurde am Montag zum zweiten mal Vater. Beim Umzug mit dabei war Alpmeistrer Martin Ott. Foto: Ralf Lienert
    Zahlreiche Besucher säumten den Weg der Jungrinder durch die Gemeinde.
    Zahlreiche Besucher säumten den Weg der Jungrinder durch die Gemeinde. Foto: Ralf Lienert
    In Buching wurden 29 hochträchtige Moarkälbl durch den Ort geführt.
    In Buching wurden 29 hochträchtige Moarkälbl durch den Ort geführt. Foto: Ralf Lienert
    Am Festplatz wurden die Jungrinder dann angeboten.
    Am Festplatz wurden die Jungrinder dann angeboten. Foto: Ralf Lienert

    Der Viehmarkt in Buching war diesmal für den Hirten Roman Resl von der Alpe Wank bei Buching etwas ganz Besonderes. Am Morgen kam seine zweite Tochter Marietta in Füssen auf die Welt. Wenige Stunden später saß er auf seinem Kaltblüter und führte zusammen mit Alpmeister Martin Ott den Viehtrieb durch die Gemeinde an. Auf dem Festplatz saß er stolz auf seinem Pferd und blickte auf die Bilderbuchlandschaft der Ostallgäuer Alpen und das buntes Treiben mit Hunderten Gästen aus nah und fern.

