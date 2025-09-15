Bilderbuchwetter beim Viehmarkt in Buching

Icon vergrößern Zahlreiche Besucher säumten den Weg der Jungrinder durch die Gemeinde. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zahlreiche Besucher säumten den Weg der Jungrinder durch die Gemeinde. Foto: Ralf Lienert

In Buching wurden 29 hochträchtige Moarkälbl durch den Ort geführt. Foto: Ralf Lienert

Am Festplatz wurden die Jungrinder dann angeboten. Foto: Ralf Lienert

Der Viehmarkt in Buching war diesmal für den Hirten Roman Resl von der Alpe Wank bei Buching etwas ganz Besonderes. Am Morgen kam seine zweite Tochter Marietta in Füssen auf die Welt. Wenige Stunden später saß er auf seinem Kaltblüter und führte zusammen mit Alpmeister Martin Ott den Viehtrieb durch die Gemeinde an. Auf dem Festplatz saß er stolz auf seinem Pferd und blickte auf die Bilderbuchlandschaft der Ostallgäuer Alpen und das buntes Treiben mit Hunderten Gästen aus nah und fern.