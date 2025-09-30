Schützen schießen mit historischen Waffen

Beim traditionellen Zimmerstutzen-Schießen wird mit historischen Kleinkalibergewehren (Zimmerstutzen, bis zu 150 Jahre alt) auf zehn bis 15 Meter geschossen. Diese Tradition zielt darauf ab, das historische Schützenwesen zu bewahren, und ist durch den Einsatz traditioneller Kleidung (Tracht, Männer mit Hut) und eine besondere gesellige Atmosphäre gekennzeichnet. Spezielle Schießkleidung wie Jacken und Schuhe oder Handschuhe sind nicht erlaubt.

Traditionell wurde in Gaststätten-Nebenzimmern oder auf Kegelbahnen geschossen, heute finden diese Veranstaltungen eher auf modernen elektronischen Schießsportanlagen statt. Kürzlich fand im Schützenhaus FSG Pfronten bei strahlendem Sonnenschein das zehnte Jubiläumsschießen mit fast 90 feschen traditionellen Schützen statt. Die Teilnehmer kamen aus einem Umkreis von bis zu 300 Kilometern.

Es wurde in drei Kategorien geschossen: Allgemein (frei stehend bis 69 Jahren, 30 Schuss), Veteranen (aufgelegt ab 70 Jahre, 30 Schuss), Glücksscheibe (Alle, zehn Schuss). Sieger in der allgemeinen Kategorie waren Elisabeth Fiedler (St. Sebastian, Aufkirchen) vor Tscho Mößlang (SV Engelwarz) und Dietmar Strauß (St. Sebastian, Aufkirchen). Bei den Veteranen siegte Karl-Heinz Dangel (SG Weißenhorn) vor Hans Kollmann (FSG Pfronten) und Anton Ückler (SG Obermaiselstein). Die Glücksscheibe ging an Manfred Rasch (SV Hohenpeißenberg) vor Andreas Schiebel (FSG Pfronten) und Karl-Heinz Dangel.

Vor zehn Jahren wurde diese schöne traditionelle Schießsportart zum ersten Mal von Hans Kollmann, als ehemaligem Schützenmeister der FSG Pfronten und ehemaligem Bayrischem Meister im Traditionsschießen, auch in Pfronten eingeführt. Hans Kollmann verkörpert diese Tradition wie kaum ein anderer. Auch im hohen Alter über 80 schießt er noch mit ruhiger Hand sehr erfolgreich in vielen Disziplinen! Gemeinsam mit dem aktuellen ersten Schützenmeister Karl Wieser organisierte und moderierte er diese gelungene und gesellige Veranstaltung.

