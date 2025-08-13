Icon Menü
Ist ein City-Tunnel in Füssen überhaupt realisierbar? Das soll nun eine Studie prüfen

Ein Tunnel in Füssen ist ein lange gehegter Wunsch. Aber ist diese Idee überhaupt realisierbar? Das soll nun eine Studie untersuchen.
Von Benedikt Siegert
    Verkehrsstau durch Füssen: Beileibe kein seltener Anblick.
    Verkehrsstau durch Füssen: Beileibe kein seltener Anblick. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Die Stadt Füssen und der Freistaat Bayern werden gemeinsam eine Machbarkeitsstudie zur Untertunnelung der Innenstadt in Auftrag geben. Wie die Stadt mitteilt, wurde eine entsprechende Vereinbarung mit dem Land getroffen. Zu den Kosten der „Leistungsfähigkeitsanalyse“ wurden keine Angaben gemacht. Die Rede ist jedoch von einem „entscheidenden Schritt“ bei dem möglichen Großprojekt.

