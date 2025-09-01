Beste Aussicht und viele Besucher auf dem Drachenköpfle bei Eisenberg-Zell

Ein begnadet schöner Spätsommer­tag war dem Soldaten- und Reservistenverein Eisen­berg wie auch der Musikkapelle Eisen­berg als Mitveranstalter bei der Bergmesse für die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege beschieden. Bei geradezu ide­alen Temperaturen und bester Fern­sicht fanden sich so viele Besucher wie lange nicht mehr auf dem Drachenköpfle zum feierlichen Gottesdienst und vor der Schloss­bergalm zum Frühschoppen mit der örtlichen Musikkapelle ein. Singen, Beten und gemeinsames Feiern seien die mächtigen Anker der großen Familie der Gläubigen, sagte Pater Shiju Pulical in seiner Begrüßung.

Wie großartig ist die Schöpfung und wie klein der Mensch

In seiner Predigt bezog sich der Geistliche auf das Tagesevangelium und sagte: Wer sich selbst erhöht, werde erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, werde erhöht. In diesem Zusammenhang er­wäh­nte er auch die großartige Sicht an diesem erhöhten Ort hoch über Zell, der zeige, wie groß und schön die Welt sei und wie klein dagegen die Menschen. Jesus lehre den Weg der Be­schei­denheit und der Demut, dabei dürfen die Gläubigen Gottes Nähe in den Herzen erfahren. Mit dieser Erfahrung könnte man allen Menschen, auch den niedriger Gestellten und den Kranken mit Respekt und Liebe begegnen. Nach dem Wetter­segen spielte die Kapelle unter der Lei­tung von Theresa Sedlmeier zu deftigem Donnerhall das Lied vom „Guten Kame­raden“.

Das gemütliche Beisammensein lockt noch lange Gäste

Dann begann das weltliche Vergnügen vor der Schlossbergalm mit bester Unter­haltung durch die Eisenberger Musiker und im Nu war der Aus­sichts­punkt restlos gefüllt. Mit Getränken bewirtete die Kapelle die Gäste und für Gegrilltes sorgten die Mitglieder des Soldaten- und Reservis­ten­vereins. Und während sich so mancher Gottesdienstbesucher auf den Heimweg machte, kamen immer neue Gäste an dem strahlenden Sonntag zur Schlossbergalm. Und so spielte die Kapelle bis zum späten Nach­mittag fleißig auf, bis auch die großen Vorräte an den beiden Grills allmählich zu Ende gingen.